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Narin Güran cinayetini çözecek sır mesajlar! WhatsApp'tan flaş talep

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 07:19 Güncelleme: 09.09.2024 07:23
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Narin Güran cinayetini çözecek sır mesajlar! WhatsApp’tan flaş talep

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni dün dere yatağında bulundu. Küçük kızın cansız bedenine otopsi işlemi yapılırken, cinayeti çözmek için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında olayla ilgili tutuklu bulunan amca Salim Güran'ın WhatsApp'tan sildiği mesajları savcılık tarafından incelemeye alındı. WhatsApp merkezine silinen mesajlarla ilgili yazı gönderilerek konuşmalar istendi.

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