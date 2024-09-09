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İstanbul'da 'okul' trafiği! Saat erteleme de çözüm olmadı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 08:22 Güncelleme: 09.09.2024 09:32
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İstanbul’da ’okul’ trafiği! Saat erteleme de çözüm olmadı

Türkiye genelinde yeni eğitim öğretim yılı bugün itibarıyla başladı. İstanbul'da ilk güne özel okullar saat 10.00-15.00 arası açılmasına rağmen, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

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