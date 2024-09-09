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Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kuvvetli yağış geliyor

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 06:42 Güncelleme: 09.09.2024 06:44
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Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kuvvetli yağış geliyor

Hava durumuna ilişkin güncel tahminler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Güncel tahminlerde bugün 15 il için yağış uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu raporuna göre ise İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi için çarşamba ve perşembe günleri kuvvetli yağış alarmı verildi.

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