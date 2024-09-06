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Famagusta isimli dizi Türkiye'de yayınlanmayacak! RTÜK'ten açıklama...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 16:41 Güncelleme: 06.09.2024 17:15
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Famagusta isimli dizi Türkiye’de yayınlanmayacak! RTÜK’ten açıklama...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı açıklamada Netflix'te yayınlanması planlanan Türk düşmanı Famagusta isimli dizinin Türkiye'de ve diğer ülkelerde yayınlanmayacağını duyurdu. Dizi sadece Yunanistan'da yayınlanacak. İşte detaylar...

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