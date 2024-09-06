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Ziyaretçi trafik şartlarında düzenleme! Haber siteleri için ‘niteliği’ önceleyen değişiklikler

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 14:55
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Ziyaretçi trafik şartlarında düzenleme! Haber siteleri için ‘niteliği’ önceleyen değişiklikler

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu, internet haber siteleri için asgari ziyaretçi trafik şartlarının yeniden düzenlenmesini öngören değişiklik tekliflerini kabul etti. Düzenlemeler, haber sitelerini ‘tık’ odaklı yayıncılık yerine ‘nitelikli’ yayıncılık yapmaya teşvik edecek.

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