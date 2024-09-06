07 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Hindistan uçağında bomba alarmı! Erzurum'a acil iniş yaptı | Yolcular için yeni uçak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 17:23 Güncelleme: 07.09.2024 10:03
ABONE OL
Hindistan uçağında bomba alarmı! Erzurum’a acil iniş yaptı | Yolcular için yeni uçak

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Uçak boşaltılırken, hava sahası da uçuşa kapatıldı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi bomba ihbarı yapılan uçak hakkında A Haber'e açıklamalarda bulundu. Bomba uzmanlarının uçağa girdiğini ve uçakta arama yapıldığını söyleyen Çiftçi, "Saat 21'e kadar acil durum ilan edildi." ifadelerini kullandı. Saat 23.30'da tamamlanan çalışmaların ardından Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Bomba ihbarının asılsız olduğunu tespit ettik. Uçuş yasağı kaldırıldı." dedi. Öte yandan pilotların uçuş sürelerini doldurmasından dolayı yolcular için Hindistan'dan yeni bir uçağın geleceği açıklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör