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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar A Haber'de: Famagusta dizisi gerçekleri saptırıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 07:06 Güncelleme: 02.09.2024 14:03
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar A Haber’de: Famagusta dizisi gerçekleri saptırıyor

LGBT destekçisi Netflix, Famagusta isimli yeni bir dizi ile Türkiye'ye yönelik kara propaganda başlattı. Dizide Türk askerine iftira atıldı Kıbrıs'ta işgalci olarak gösterilmek istendi. A Haber’e konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bu dizi gerçekleri çarpıtmaktan başka bir şey değil. Dizinin aksine Türklere imha yapıldı köylerimiz yakıldı.” dedi.

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