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Vaniköy'deki kaçak villada yıkım sürüyor

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 12:25 Güncelleme: 05.09.2024 13:41
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Vaniköy’deki kaçak villada yıkım sürüyor

İstanbul'un Vaniköy bölgesinde bulunan kaçak villayı yıkım çalışmaları devam ediyor. Dün başlayan çalışmalar, bu sabah saatlerinden itibaren devam ederken; 7 yapıdan iskansız olduğu tespit edilen 5'i yıkılacak.

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