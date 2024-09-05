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İstanbul'da okul trafiği kararı! İlk gün okulların açılış kapanış saati değişti

ahaber.com.tr Haber Merkezi Kübra Kılıç
Giriş: 05.09.2024 13:56 Güncelleme: 05.09.2024 14:11
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İstanbul’da okul trafiği kararı! İlk gün okulların açılış kapanış saati değişti

Yeni eğitim-öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. İstanbul Valiliği, Pazartesi günü trafik yoğunluğuna karşı önlem olarak okullarda eğitimin 10.00’da başlayacağını açıkladı. Valilik, ilk gün eğitimin 15.00’te sona ereceğini bildirdi.

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