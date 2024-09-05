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Hatay'da otomobil şarampole yuvarlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 11:38
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Hatay’da otomobil şarampole yuvarlandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralanırken, sürücü ilk yardım müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

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