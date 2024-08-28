Bağış adı altında büyük vurgun! Hayvan barınağı derneğine operasyon

Sabah'ın haberine göre Derneğin hesaplarına 2021-2024 yılları arasında 37 milyon 323 bin 777 lira tutarında para girişinin olduğu belirtilirken, bu paranın 30 milyon lirasının bağış niteliğindeki para girişlerinden kaynaklandığı, yaklaşık 3 bin işlem ile Dernek Başkanı ve Dernek Yöneticisi/Üyesi pozisyonunda bulunan kişilerin hesabına geçirildiği belirlendi. İddialara göre; bağış paralarının bir kısmının İstanbul'da kozmetik malzeme hizmeti veren bir firmaya harcama, fatura gibi açıklamalarla gönderilerek aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.