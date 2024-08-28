Bağış adı altında büyük vurgun! Hayvan barınağı derneğine operasyon
İstanbul Silivri’deki hayvan barınağı derneğine yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. MASAK Raporuna göre söz konusu derneği 3 yıl süresinde bağış adı altında para aldıkları ve toplanan 30 milyon lirasının dernek başkan ve yöneticilerini hesaplarına geçirildiği saptandı.
İstanbul Emniyeti; geçtiğimiz haftalarda operasyon düzenlediği Silivri İlçesi'ndeki hayvan barınağına 2'nci dalga operasyonu gerçekleştirdi. MASAK Raporu'na göre; İstanbul Silivri'de derneğin sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2018 yılında kurulduğu, 2021 ve 2024 tarihleri arasında "Bağış" adı altında yardım toplamaya başlandığı saptandı.
Sabah'ın haberine göre Derneğin hesaplarına 2021-2024 yılları arasında 37 milyon 323 bin 777 lira tutarında para girişinin olduğu belirtilirken, bu paranın 30 milyon lirasının bağış niteliğindeki para girişlerinden kaynaklandığı, yaklaşık 3 bin işlem ile Dernek Başkanı ve Dernek Yöneticisi/Üyesi pozisyonunda bulunan kişilerin hesabına geçirildiği belirlendi. İddialara göre; bağış paralarının bir kısmının İstanbul'da kozmetik malzeme hizmeti veren bir firmaya harcama, fatura gibi açıklamalarla gönderilerek aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EGM Komiser Yardımcısı alımı 2024 | PAEM 450 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?
- YÖKDİL sınav sonuçları AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 YÖKDİL sınav sonuç sorgulama ekranı...
- EBA bilgi güncelleme açıldı mı, ne zaman açılacak? 2024 EBA güncellendi mi, hangi tarihte olacak? MEB EBA güncelleme tarihleri...
- Garanti BBVA, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, Ziraat ve Diğerleri paylaştı! Başvurana şipşak ödenecek: 23.500 TL cepte!
- 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı tam gün mü , yarım gün mü? 2024-2025 resmi tatiller takvimi...
- Tarım Kredi'de ay sonu fırsat kataloğu | 16'lı tuvalet kağıdı 132 TL'ye düştü! İşte indirimli ürünler listesi; zeytinyağı, nohut...
- Emekliye iki maaş birden yatacak! SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı fark etmeksizin piyango vurdu: 10.000, 12.500, 15.250, 20.000 TL alana...
- Asla kilo veremiyorum derken bu yöntemle 75 kilo verdi! 37'lik kadının sıfır beden olma sırrı çıktı: "Her gün sayarak..."
- AJET 590 TL UCUZA BİLET KAMPANYASI 2024 | AJET yurtiçi ucuza uçak bileti satışı başladı, ne zamana kadar? Hangi tarihlerde geçerli?
- Galatasaray - Young Boys maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? GS Young Boys maçı şifresiz mi?
- Memura 2025 zammı oluştu: En düşük memur emeklisine %43.31’lik ayar kapıda! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma…
- B sınıfı ehliyeti olana yeni düzenleme: Artık araç kullanamayacaklar... Şartları değişiyor!