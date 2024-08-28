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İzmir'de yangın çıktı! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 14:13 Güncelleme: 28.08.2024 14:22
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İzmir’de yangın çıktı! Dumanlar gökyüzünü kapladı

İzmir'in Bornava ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde, atıkların toplandığı alanda sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Bornova ilçesi Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde esnafın atıklarını bıraktığı alanda saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının söndürülme anından bir kareYangının söndürülme anından bir kare

Yükselen duman, gökyüzünü kapladı. Atıkların yandığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının söndürülme anından bir kareYangının söndürülme anından bir kare

Ekiplerin 1 saatlik çalışması ile yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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