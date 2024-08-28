Bursa’da otomobil zeytin ağaçlarına çarptı! 1 ölü 3 yaralı

Aracın alandan çıkarılma anı

Kazayı gören çevredekiler, yaralanan sürücü Gündağ ve yanındaki 3 arkadaşının yardımına koşarken durumu da sağlık ekiplerine bildirdi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde ilk müdahalesini sağlık ekiplerinin yaptığı yaralılar, Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Cihangir Gündağ tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.