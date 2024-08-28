Bursa'da otomobil zeytin ağaçlarına çarptı! 1 ölü 3 yaralı
Kaza Bursa'da Gemlik - Armutlu yolu üzerinde meydana geldi. Cihangir Gündağ'ın idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesiyle zeytinlik alana devrildi. Olayda Gündağ hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan 3 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 04.30 sıralarında Gemlik-Armutlu yolu üzerinde meydana geldi.
Cihangir Gündağ'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki zeytinliğe savrulup ağaçlara çarptı.
Kazayı gören çevredekiler, yaralanan sürücü Gündağ ve yanındaki 3 arkadaşının yardımına koşarken durumu da sağlık ekiplerine bildirdi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerinde ilk müdahalesini sağlık ekiplerinin yaptığı yaralılar, Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Cihangir Gündağ tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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