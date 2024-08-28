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Bursa'da otomobil zeytin ağaçlarına çarptı! 1 ölü 3 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 12:53
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Bursa’da otomobil zeytin ağaçlarına çarptı! 1 ölü 3 yaralı

Kaza Bursa'da Gemlik - Armutlu yolu üzerinde meydana geldi. Cihangir Gündağ'ın idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesiyle zeytinlik alana devrildi. Olayda Gündağ hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Gemlik-Armutlu yolu üzerinde meydana geldi.

Aracın alandan çıkarılma anıAracın alandan çıkarılma anı

Cihangir Gündağ'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki zeytinliğe savrulup ağaçlara çarptı.

Aracın alandan çıkarılma anıAracın alandan çıkarılma anı

Kazayı gören çevredekiler, yaralanan sürücü Gündağ ve yanındaki 3 arkadaşının yardımına koşarken durumu da sağlık ekiplerine bildirdi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde ilk müdahalesini sağlık ekiplerinin yaptığı yaralılar, Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Cihangir Gündağ tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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