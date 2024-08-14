14 Ağustos 2024, Çarşamba
Batı medyasından Türkiye'ye operasyon! Sokak hayvanları yasasına "katliam" diyerek Türk turizmine boykot çağrısı yaptılar
Batı basını Türkiye'ye yönelik operasyonlarına devam ediyor. Batılı ülkelerde de benzer uygulamalar olmasına rağmen "Türkiye'de katliam yapılıyor" başlıklı çarpıtma haberlerle Türk turizmine boykot çağrısı yaptılar. Kendi ülkelerinde uygulanan sokak hayvanları düzenlemesini görmezden gelen, hayvanların 7 gün içerisinde ötenazi ile uyutulduğu köpek katili İngiltere'nin algı operasyonuna tepki yağdı.
Giriş Tarihi: 14.08.2024 12:59 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 12:59