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Batı medyasından Türkiye'ye operasyon! Sokak hayvanları yasasına "katliam" diyerek Türk turizmine boykot çağrısı yaptılar

Batı basını Türkiye'ye yönelik operasyonlarına devam ediyor. Batılı ülkelerde de benzer uygulamalar olmasına rağmen "Türkiye'de katliam yapılıyor" başlıklı çarpıtma haberlerle Türk turizmine boykot çağrısı yaptılar. Kendi ülkelerinde uygulanan sokak hayvanları düzenlemesini görmezden gelen, hayvanların 7 gün içerisinde ötenazi ile uyutulduğu köpek katili İngiltere'nin algı operasyonuna tepki yağdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Ahmet Nazif Vural
Giriş Tarihi: 14.08.2024 12:59 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 12:59
Batı medyasından Türkiye’ye operasyon! Sokak hayvanları yasasına katliam diyerek Türk turizmine boykot çağrısı yaptılar

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen sahipsiz sokak hayvanlarının yol açtığı vahşet, Meclis'in de gündemine geldi. Hazırlanan sokak hayvanlarına yönelik düzenleme, Genel Kurul'da kabul edildi.

Batı medyasından Türkiye’ye operasyon! Sokak hayvanları yasasına katliam diyerek Türk turizmine boykot çağrısı yaptılar

Tartışmaları da beraberinde getiren bu yasayla ilgili skandal hamle ise İngiltere'den geldi.

Batı medyasından Türkiye’ye operasyon! Sokak hayvanları yasasına katliam diyerek Türk turizmine boykot çağrısı yaptılar

İngiliz basını Türkiye'de köpek katliamı yapıldığını iddia ederek vatandaşlarına seslendi.

Batı medyasından Türkiye’ye operasyon! Sokak hayvanları yasasına katliam diyerek Türk turizmine boykot çağrısı yaptılar

Türkiye'ye tatile gitmemelerini ve boykot yapmalarını istedi. İki hafta önce çıkan yasayı bahane ederek Türk turizmine saldırmaya niyetlenen Mirror, Daily Mail, The Sun ve Exspress'in de yer aldığı gazeteler manşetlerinde "Köpekleri ve kedileri seviyorsanız lütfen Türkiye'yi boykot edin. Rezervasyon yaptırmadan önce düşünün" ifadelerine yer verdi.

Batı medyasından Türkiye’ye operasyon! Sokak hayvanları yasasına katliam diyerek Türk turizmine boykot çağrısı yaptılar

KENDİ ÜLKELERİNDEKİ YASAYI GÖRMEZDEN GELDİLER!

Kendi ülkesinde köpeklerin öldürüldüğü sokak hayvanları yasasını görmezden gelen İngiliz The Telegraph gazetesi ise çirkin algı operasyonunda başı çekti. Turizm yazarı Annabel Fenwick Elliott "Parayı Türkiye'ye değil başka yerde harcayın" derken Mirror yazarı Nada Farhoud, köşesinde Türkiye'deki düzenleme için "İğrenç derecede acımasız. Modern tarihteki en büyük sokak köpeği katliamı" dedi.