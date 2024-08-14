Batı medyasından Türkiye'ye operasyon! Sokak hayvanları yasasına "katliam" diyerek Türk turizmine boykot çağrısı yaptılar

Türkiye'ye tatile gitmemelerini ve boykot yapmalarını istedi. İki hafta önce çıkan yasayı bahane ederek Türk turizmine saldırmaya niyetlenen Mirror, Daily Mail, The Sun ve Exspress'in de yer aldığı gazeteler manşetlerinde "Köpekleri ve kedileri seviyorsanız lütfen Türkiye'yi boykot edin. Rezervasyon yaptırmadan önce düşünün" ifadelerine yer verdi.