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Hayvanseverlerin görmek istemediği gerçek! İşte 2019-2024 yılları arasında gerçekleşen sokak köpeği saldırıları

Türkiye günlerdir sokak hayvanlarına çözüm yolunu arıyor. AK Parti'nin Meclis bünyesi altındaki tekliflerine provokasyonla yanıt veren muhalefet süreci tıkamak için elinden geleni yapsa da, kamuoyunun 4 dört gözle beklediği kanun teklifi komisyondan geçti. Mama lobisi, sanatçılar, dernekler, medya mensupları sokak hayvanları düzenlemesine karşı gelirken, başıboş köpeklerin saldırılarında birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Bazı vatandaşlarımız da bu saldırılar sonucunda yaralandı. İşte 2019-2024 yılları arasında meydana gelen köpek saldırıları...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 13:22 Güncelleme: 25.07.2024 14:54
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Hayvanseverlerin görmek istemediği gerçek! İşte 2019-2024 yılları arasında gerçekleşen sokak köpeği saldırıları

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.

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Hayvanseverlerin görmek istemediği gerçek! İşte 2019-2024 yılları arasında gerçekleşen sokak köpeği saldırıları

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 2022 yılından itibaren 4 bin 269 köpek saldırısı kayıtlara geçti. Saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 389 kişi yaralandı.

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Hayvanseverlerin görmek istemediği gerçek! İşte 2019-2024 yılları arasında gerçekleşen sokak köpeği saldırıları

MASAK MAMA LOBİSİNİ ORTAYA ÇIKARDI

'Hayvanseverlik' adı altında faaliyet yürüten STK'ların mama üreticileriyle ilişkili olduğu tespit edildi. 2021-2024 döneminde en çok bağış toplayan 21 derneğin kasasına giren para miktarı 205 milyon lira. Toplanan paraların büyük bölümü "mama" yerine şahsi hesaplara gidiyor. 11 dernek için yapılan soruşturmada tespit edilen suç geliri miktarı 67 milyar liradan fazla.

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Hayvanseverlerin görmek istemediği gerçek! İşte 2019-2024 yılları arasında gerçekleşen sokak köpeği saldırıları

Kuduz vakaları da başıboş köpek sorununun en can alıcı risklerinden biri...

VERİLERLE KUDUZ VAKALARI

Her yıl dünyada kuduz nedeniyle ölen kişi sayısı: 59 binden fazla

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Hayvanseverlerin görmek istemediği gerçek! İşte 2019-2024 yılları arasında gerçekleşen sokak köpeği saldırıları

TÜRKİYE'DE RASTLANAN KUDUZ VAKALARI

2021: 28 ilde 153

2022: 41 ilde 277

2023: 35 ilde 282

2024 (Ocak-Mayıs): 21 ilde 50 vaka