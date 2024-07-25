25 Temmuz 2024, Perşembe
Hayvanseverlerin görmek istemediği gerçek! İşte 2019-2024 yılları arasında gerçekleşen sokak köpeği saldırıları
Türkiye günlerdir sokak hayvanlarına çözüm yolunu arıyor. AK Parti'nin Meclis bünyesi altındaki tekliflerine provokasyonla yanıt veren muhalefet süreci tıkamak için elinden geleni yapsa da, kamuoyunun 4 dört gözle beklediği kanun teklifi komisyondan geçti. Mama lobisi, sanatçılar, dernekler, medya mensupları sokak hayvanları düzenlemesine karşı gelirken, başıboş köpeklerin saldırılarında birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Bazı vatandaşlarımız da bu saldırılar sonucunda yaralandı. İşte 2019-2024 yılları arasında meydana gelen köpek saldırıları...
Giriş: 25.07.2024 13:22 Güncelleme: 25.07.2024 14:54
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