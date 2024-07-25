Hayvanseverlerin görmek istemediği gerçek! İşte 2019-2024 yılları arasında gerçekleşen sokak köpeği saldırıları

MASAK MAMA LOBİSİNİ ORTAYA ÇIKARDI



'Hayvanseverlik' adı altında faaliyet yürüten STK'ların mama üreticileriyle ilişkili olduğu tespit edildi. 2021-2024 döneminde en çok bağış toplayan 21 derneğin kasasına giren para miktarı 205 milyon lira. Toplanan paraların büyük bölümü "mama" yerine şahsi hesaplara gidiyor. 11 dernek için yapılan soruşturmada tespit edilen suç geliri miktarı 67 milyar liradan fazla.