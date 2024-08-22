22 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Karabük'te bir kamyon alev alev yandı!

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 19:03
ABONE OL
Karabük’te bir kamyon alev alev yandı!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde alevlere teslim olan kamyonet kullanılmaz hale geldi. Yangın kısa sürede ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör