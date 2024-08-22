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Amasya’da dehşet veren olay! Atık su arıtma tesisi inşaatında toprak kayması: 1 ölü

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 18:35
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Amasya’da dehşet veren olay! Atık su arıtma tesisi inşaatında toprak kayması: 1 ölü

Amasya’nın Suluova ilçesinde atık su arıtma tesisi inşaatında yapılan kazı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu Mustafa Yanar (53), hayatını kaybetti.

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