17 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Antalya'da çıkan yangın söndürüldü! Tam 3 saatte

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 10:25
ABONE OL
Antalya’da çıkan yangın söndürüldü! Tam 3 saatte

Antalya'nın Serik ilçesinde kırsal alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alındı. 5 dönüm arazi yangında zarar gördü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör