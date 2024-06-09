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Son dakika | Antalya'da korkutan orman yangını

Giriş Tarihi: 09.06.2024
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Son dakika | Antalya’da korkutan orman yangını

Son dakika haberi...Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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