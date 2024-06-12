Muğla Milas’ta orman yangını! Alevler 3,5 saatin ardından kontrol altında

Muğla'nı Milas ilçesi Demirciler Mahallesi yakınlarında 13.55'de orman yangını başladı. Yangın sonrası bölgeye kara ve hava araçları sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 10 arazöz ve 5 su ikmal aracı, Muğla Büyükşehir Belediyesi de 15 ton su kapasiteli arazözü yangın bölgesine sevk etti.