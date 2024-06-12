12 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Muğla Milas'ta orman yangını! Alevler 3,5 saatin ardından kontrol altında

ahaber.com.tr
Giriş: 12.06.2024 19:13
ABONE OL
Muğla Milas’ta orman yangını! Alevler 3,5 saatin ardından kontrol altında

Muğla’nın Milas ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Havadan ve karadan düzenlenen yoğun çalışmalar ile 3,5 saatin sonunda alevler kontrol altına alındı.Yangına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Ekiplerimizin yoğun mücadelesi sonrası Milas ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." açıklaması yapıldı.

Muğla'nı Milas ilçesi Demirciler Mahallesi yakınlarında 13.55'de orman yangını başladı. Yangın sonrası bölgeye kara ve hava araçları sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 10 arazöz ve 5 su ikmal aracı, Muğla Büyükşehir Belediyesi de 15 ton su kapasiteli arazözü yangın bölgesine sevk etti.

Hava aracı olarak 3 helikopter ve 3 uçak yangına havadan müdahale etti.

3,5 SAATLİK YOĞUN ÇALIŞMA SONUCU ALEVLER KONTROL ALTINDA

Milas'ın Demirciler Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 3,5 saatte, saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör