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Adana'da evinde silah ve çelik yelek ele geçirilen zanlı tutuklandı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 10:25
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Adana’da evinde silah ve çelik yelek ele geçirilen zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Adana'da evinde ruhsatsız tabanca, çelik yelek ve uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

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