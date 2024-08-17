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Mersin'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 10:29
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Mersin’de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre Mersin'in Silifke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

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