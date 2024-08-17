Afyonkarahisar’da 1 ay sürecek hareketlilik! Lavanta hasadı başladı

Lavanta hasadından bir fotoğraf

"HASADIN 1 AY SÜRMESİ BEKLENİYOR"

Tarlaların görsel şölen sunduğunu dile getiren Yiğitbaşı, "Lavanta tarlalarının kokusu harika. Hasat başlasa da hala yüksek kesimler, mor renkte. Hasadın bir ay daha sürmesi bekleniyor. Burada kurulan üniteyle lavantanın yağı çıkarılıp, kozmetik firmalara satışı yapılıyor. Lavantanın tohumlarından da hediyelik eşyalar üretiliyor." şeklinde konuştu.