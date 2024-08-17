Afyonkarahisar'da 1 ay sürecek hareketlilik! Lavanta hasadı başladı
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde lavanta hasadı başladı. Şehrin Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da başlayan hasada katıldı. Vali Güran, lavantadan üretilen yağ ve hediyelik eşyaları inceledi.
Afyonkarahisar'da başlayan lavanta hasadına Vali Yiğitbaşı da katıldı.
Yaklaşık 1 ay sürecek hasada katılan Yiğitbaşı, "çiftçilerin tecrübelerini ortaya koyarak lavantanın kullanım alanlarını geliştiriyor" dedi.
"HASADIN 1 AY SÜRMESİ BEKLENİYOR"
Tarlaların görsel şölen sunduğunu dile getiren Yiğitbaşı, "Lavanta tarlalarının kokusu harika. Hasat başlasa da hala yüksek kesimler, mor renkte. Hasadın bir ay daha sürmesi bekleniyor. Burada kurulan üniteyle lavantanın yağı çıkarılıp, kozmetik firmalara satışı yapılıyor. Lavantanın tohumlarından da hediyelik eşyalar üretiliyor." şeklinde konuştu.
Yiğitbaşı, turizm hareketliliğinin yaşandığı köye, doğa ve fotoğraf tutkunlarını davet etti.
Köy Muhtarı Sami Şahin de geçim kaynaklarının başında lavanta geldiğini belirterek, kendilerine her türlü desteği veren Afyonkarahisar Valiliğine teşekkür etti.
Üreticiler ise lavantadan elde ettikleri yağ ve hediyelik eşyalarla geçimlerini sağladıklarını anlattı.
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