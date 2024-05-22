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Afyonkarahisar'da tefecilik operasyonunda 9 gözaltı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 22.05.2024
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Afyonkarahisar’da tefecilik operasyonunda 9 gözaltı

Afyonkarahisar'da 'Tefecilik' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında yapılan eş zamanlı baskınlarda, 25 milyon 550 bin TL mal varlığını akladığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

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