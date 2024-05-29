Afyonkarahisar’da korkunç kaza! 2 kişi öldü şoför gözaltında

Kazada yaralanarak Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan kamyonetteki yabancı uyruklu A.M. (52) ile Y.B. (31) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu M.E.S. ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde (AFSÜ) tedavi altına alındı. Tır şoförü C.H.Y. ifadesinin ardından gözaltına alındı.

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