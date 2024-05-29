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Afyonkarahisar'da korkunç kaza! 2 kişi öldü şoför gözaltında

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 29.05.2024
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Afyonkarahisar’da korkunç kaza! 2 kişi öldü şoför gözaltında

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Dehşet olayda 2 kişi yaşamını yitirirken bir kişi ise yaralandı.Tır şoförü C.H.Y. ifadesinin ardından gözaltına alındı.

C.H.Y. (29) idaresindeki 42 DFB plakalı tır, Suvermez Kavşağı'nda sürücüsü henüz tespit edilemeyen 42 EDD 03 plakalı kamyonete çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanarak Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan kamyonetteki yabancı uyruklu A.M. (52) ile Y.B. (31) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu M.E.S. ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde (AFSÜ) tedavi altına alındı. Tır şoförü C.H.Y. ifadesinin ardından gözaltına alındı.

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