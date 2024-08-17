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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Marmara Depremi paylaşımı!

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 10:36 Güncelleme: 17.08.2024 11:09
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan Marmara Depremi paylaşımı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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