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Azılı hırsız Aydın'da yakalandı!

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 11:55 Güncelleme: 17.08.2024 12:11
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Azılı hırsız Aydın’da yakalandı!

Aydın Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 21 yıl hükümlü olan bir kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Gerçekleşen operasyonda şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahsın birçok suçtan arandığı ortaya çıktı.

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