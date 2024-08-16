Gereksiz korna çaldı ceza yedi! O da diğer sürücüleri şikayet etti
Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gereksiz korna çalma alışkanlığını önlemek için denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde 46 sürücüye cezai işlem uygulandı. Gereksiz korna çaldığı gerekçesiyle ceza yiyen bir kişi "Nasıl korna çalmayacaksın" diyerek tepki gösterdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, şehirdeki toplu taşıma araçlarında sıklıkla karşılaşılan ve trafik düzenini olumsuz etkileyen gereksiz korna çalma alışkanlığını önlemek amacıyla denetim gerçekleştirdi.
46 SÜRÜCÜYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
Dron destekli olarak gerçekleştirilen gürültü kirliliği denetimi uygulamasında özellikle otobüs, minibüs ve dolmuş gibi toplu taşıma araçlarını kullanan sürücülerin korna kullanımı incelendi. Gereksiz yere korna çalan sürücüleri polis tek tek belirledi. Polisin 145 aracı kontrol ettiği denetimlerde 46 sürücüye cezai işlem uygulandı.
CEZA YİYİNCE DİĞER SÜRÜCÜLERİ ŞİKAYET ETTİ
Gereksiz yere korna çaldığı için cezai işlem uygulanan toplu taşıma sürücüsü Fırat Sarıgöl, "Nasıl korna çalmayacaksın, Allah için şu yola bak ya. Adamlar oraya park etmişler çıkamıyoruz. Küçük Saat bizim durağımız. Buna rağmen daha kendi durağımızdan çıkamıyoruz. Burada ceza yiyoruz, adamlar Küçük Saat'te park etmişler. O zaman durak yapmasın kimse. Durak yok. Yol yapmışlar bakın görün nasıl çıkacağız buradan biz hep park. Ondan sonra ye cezayı" dedi.
"KORNAYA BASMAK ZORUNDAYIM"
Ceza yediği için sitemde bulunan vatandaş "Bize değil onlara ceza yazın. Otopark mı burası? Yol boyu park. Hak konuşacaksak bunu konuşalım. Kornaya basınca yol açılmıyor ama basmak zorundayım, saatli çalışıyoruz yetişmemiz gereken yollar var" dedi.
Sürücünün şikayet ettiği hatalı park nedeniyle geçtiğimiz günlerde uygulama gerçekleştirilmiş, 324 araca hatalı park nedeniyle cezai işlem uygulanmıştı.
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