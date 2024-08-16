Gereksiz korna çaldı ceza yedi! O da diğer sürücüleri şikayet etti

Ceza yiyen vatandaş ve polis



CEZA YİYİNCE DİĞER SÜRÜCÜLERİ ŞİKAYET ETTİ

Gereksiz yere korna çaldığı için cezai işlem uygulanan toplu taşıma sürücüsü Fırat Sarıgöl, "Nasıl korna çalmayacaksın, Allah için şu yola bak ya. Adamlar oraya park etmişler çıkamıyoruz. Küçük Saat bizim durağımız. Buna rağmen daha kendi durağımızdan çıkamıyoruz. Burada ceza yiyoruz, adamlar Küçük Saat'te park etmişler. O zaman durak yapmasın kimse. Durak yok. Yol yapmışlar bakın görün nasıl çıkacağız buradan biz hep park. Ondan sonra ye cezayı" dedi.

ceza yiyen vatandaş ve polis

"KORNAYA BASMAK ZORUNDAYIM"

Ceza yediği için sitemde bulunan vatandaş "Bize değil onlara ceza yazın. Otopark mı burası? Yol boyu park. Hak konuşacaksak bunu konuşalım. Kornaya basınca yol açılmıyor ama basmak zorundayım, saatli çalışıyoruz yetişmemiz gereken yollar var" dedi.

Sürücünün şikayet ettiği hatalı park nedeniyle geçtiğimiz günlerde uygulama gerçekleştirilmiş, 324 araca hatalı park nedeniyle cezai işlem uygulanmıştı.