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Gaziantep'te kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı! 4 kişi gözaltında...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 10:42 Güncelleme: 16.08.2024 12:06
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Gaziantep’te kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı! 4 kişi gözaltında...

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesinde izinsiz kazı yapan şahıslara operasyon düzenledi. Suçüstü yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Diğer yandan olay yerinde çok sayıda materyal ele geçirildi. İşte detaylar...

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