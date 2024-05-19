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Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 18 zanlı tutuklandı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024
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Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 18 zanlı tutuklandı

Adana merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 18'i tutuklandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 17'si ise serbest bırakıldı.

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