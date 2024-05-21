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Adana'da sulama kanalında kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Adana’da sulama kanalında kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, dün düştüğü sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu. Sudan çıkartılan Barho'nun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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