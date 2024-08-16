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Bitlis'te keklik yakalayan kişiye 36 bin 412 lira ceza uygulandı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 11:26
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Bitlis’te keklik yakalayan kişiye 36 bin 412 lira ceza uygulandı

Son dakika haberine göre Bitlis'te 2 keklik ve av malzemeleriyle yakalanan kişiye 36 bin 412 lira ceza yazıldı. DKMP ekiplerine teslim edilen keklikler, doğaya bırakıldı.

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