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Gaziantep'te 1 milyon TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi: 32 gözaltı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
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Gaziantep’te 1 milyon TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi: 32 gözaltı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince sigara kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı, piyasa değeri 1 milyon 67 bin 800 TL olan kaçak sigara ve çay ele geçirildi.

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