24 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Gaziantep'te okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı! O anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
ABONE OL
Gaziantep’te okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı! O anlar kamerada

Gaziantep'te bir lisedeki mezuniyet kutlaması sırasında helyum gazlı balonlar patladı. Patlama anları ve sonrasında çıkan alevlerin saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdığı olayda 8 öğrencinin çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör