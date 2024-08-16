16 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Adana'da uyuşturucu operasyonu! 1634 adet hap ele geçirildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 10:17 Güncelleme: 16.08.2024 12:02
ABONE OL
Adana’da uyuşturucu operasyonu! 1634 adet hap ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir eve baskın düzenlendi. Daire içerisinde farklı çeşit uyuşturucular ele geçirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör