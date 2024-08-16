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2 limanda geniş çaplı uyuşturucu operasyonu! Binlerce hap ele geçirildi...

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 09:08 Güncelleme: 16.08.2024 11:57
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2 limanda geniş çaplı uyuşturucu operasyonu! Binlerce hap ele geçirildi...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Taşucu ve Çeşme limanlarında düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 681 bin uyuşturucu hap ile 40 kilogram kokain yakalandı. İşte detaylar...

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