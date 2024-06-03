Tahta kaşıkla cinsel saldırı! Silahı düşürünce uyuşturucu çetesini patlattı! Videoyu izledi ve...
Üniversitesi öğrencisi Ali S.K dahil olduğu uyuşturucu çetesine ait tabancayı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi kampüsünde yere düşürdü. Bu yüzden çete üyelerinden işkence gören ve tahta kaşıkla cinsel saldırıya uğrayan genç, öldürülmek üzereyken kaçıp polise sığındı. Olayla ilgili görülen davada ise iğrenç detaylar ortaya çıktı…
Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi Ali S.K., dahil olduğu uyuşturucu çetesine ait tabancayı geçen yıl nisan ayında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi kampüsünde yere düşürdü. Polis ekipleri silaha el koyup, Ali S.K.'yi arama çalışması başlattı.
CİNSEL SALDIRI VE İŞKENCE…
Çetenin üyeleri, silahı düşürüp kendilerini riske attığı için Ali S.K.'ye, işkence yaptı. Tahta kaşıkla cinsel saldırıya da maruz kalan Ali S.K., öldürülmek üzereyken 3 Mayıs'ta kaçıp polise sığındı. Ali S.K. çetenin ilişkilerini ve bağlantılarını polise anlattı. Ali S.K.'nin sunduğu deliller ve ifadeler ışığında polis ekipleri operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 8 kişiden Ayhan Küçükdere (50), oğlu Samet Küçükdere (25) ve Mehmet Can Arslaner (28) tutuklandı. 3 kişi savcılık ifadesinin ardından, H.C. (36) ve F.O. (36) ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Ali S.K., polis ekiplerinin refakatinde memleketi Azerbaycan'a gönderildi.
TOPLAM 203 YIL HAPİS İSTENDİ
6 kişi hakkında hazırlanan iddianamede Ali S.K., Gaziantep'te bulunduğu sırada Ayhan Küçükdere, oğlu Samet Küçükdere, Mehmet Can Aslaner ve F.O.'nun kendisini zorla tutarak aralıklarla darbettiğini söyledi. Daha sonra Zonguldak'a getirildiğini anlatan Ali S.K., burada da dayağa maruz kaldığını, kolunun kırıldığını, tutsak gibi tutulduğunu ve pasaport ile telefonlarının elinden alındığını ifade ederek şikayetçi oldu.
Tutuklu sanıklar Ayhan Küçükdere, oğlu Samet Küçükdere ve Mehmet Can Arslaner hakkında 'Birden fazla kişiyle birlikte konutta silahlı yağma', 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Eziyet etme' ve 'Nitelikli cinsel istismar' suçlarından 52'şer yıl, tutuksuz sanıklar F.O., H.C., Y.A. (40) 'Hürriyeti yoksun kılma' suçundan 14'er yıl ve F.O. hakkında ayrıca 'Eziyet etme' suçundan 5 yıl olmak üzere toplamda 203 yıl hapis cezası istendi. Ayrıca iddianamede Ali S.K.'nin banyoda tahta kaşıkla uğradığı cinsel saldırının kayda alındığı 6 dakika 40 saniye ve 2 dakika 7 saniyelik 2 videodan bahsedildi. İddianame Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
ELLERİ BAĞLI FOTOĞRAFI DA ÇEKİLMİŞ
Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın 2'nci duruşması görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar Mehmet Can Aslaner, Samet Küçükdere, başka suçtan tutuklu Y.A. ve sanık avukatları salonda hazır bulunurken, tutuklu Ayhan Küçükdere ile başka suçtan tutuklu F.O. SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Duruşmada telefonlarda ele geçirilen fotoğraflar sanıklara gösterildi. Sanıklar Ali S.K. dışındaki kişileri teşhis edemezken, yeri de bilmediklerini söyledi. 2 Mayıs'ta 2023'te çekildiği anlaşılan Ali S.K.'nin ellerinin bağlı olduğu fotoğraf da sanıklara gösterildi.
'ZORLA TUTULDUĞU KANAATİNE VARMADIM'
Sanıklardan Mehmet Can Aslaner, "Tahta kaşık olayının olduğu gece, olaydan 3-4 saat sonra Samet ve Ayhan Gaziantep'e gitti. Ben Ali S.K. ile olayın gerçekleştiği günlük evde kaldım. Samet Küçükdere kaşık olayından sonra videoyu izledi, olayı biliyordu" dedi.
Ali S.K.'ye ait olduğu öne sürülen telefonun kendi araçlarında bulunan telefon olduğunu belirten Samet Küçükdere, "Ben kaşıkla cinsel saldırı olayından haberdar değildim, babam beni uyandırıp 'çocukları da al Antep'e gidelim' dedi. Ben kaşıkla cinsel saldırı videosunu karakolda izledim. Ben Ali S.K.'yi dövmedim. Ali S.K. yanımda olduğu süre boyunca zorla tutulduğu kanaatine varmadım" diye konuştu.
ENİŞTESİNE ATTIĞI SESLİ MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI
F.O. ile eniştesi Ayhan Küçükdere arasında geçen ses kayıtları da duruşmada okundu. Kayıtlarda F.O.'nun, "Ali'ye tahtayla saldırdın ya, ben de sana şişeyle saldıracağım. Sen git de önce silahına sahip çık. Benim namusum sokakta bulunmadı. Sana ceza kestim, 500 bin borcun var. 2 arabaya ve silaha el koydum. Zonguldak'ta Ayhan Küçükdere'nin saltanatı bitmiştir" dediği yer aldı.
"ZORLA TUTMADIM"
Ses kaydında işlenmiş olabilecek suçların hukuki karşılıklarını sıraladığı hatırlatılan F.O., "Adam kaçırma, kaşıkla saldırma hürriyete el koyma, dolandırıcılık söylemlerim arada sinirle söylediğim şeylerdir. Kaşıkla saldırı dışındaki hususlar doğru değildir. Sinirle söylediğim şeylerdir" dedi.
Anlatılanların gerçek olmadığını söyleyen Ayhan Küçükdere ise "Söylenenlerin çoğu yalan. Ali'yi zorla tutmadım. Başka eve gittiğimizde zorla götürmedim" ifadelerini kullandı.
Daha önce uyuşturucu örgütü davasında yargılanıp 5 yıl hapis cezası alan tanık olarak dinlenen G.T., Ali S.K.'nin zorla tutulduğunu görmediğini, kaçtığında neden kaçtığını merak ettiğini anlattı.
"UYUŞTURUCU BENİM ZAAFIM"
Mehmet Can Aslaner ise "Ben üniversite okumak için geldim Zonguldak'a. Ali'yle tanışıp uyuşturucuya bulaştım. Uyuşturucu benim zaafım, ne geldiyse bundan başıma geldi. Tanık G.T., Ali'yi döveni öldürteceğimi söylüyor. Ben Ali'yi bu kadar seviyorsam bu olanları zorla yapmışımdır. Tahliyemi talep ederim" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, yağma suçundan bütün sanıkları tahliye ederken, cinsel saldırı ve hürriyetten yoksun bırakma suçlarından tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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