Tahta kaşıkla cinsel saldırı! Silahı düşürünce uyuşturucu çetesini patlattı! Videoyu izledi ve...

TOPLAM 203 YIL HAPİS İSTENDİ

6 kişi hakkında hazırlanan iddianamede Ali S.K., Gaziantep'te bulunduğu sırada Ayhan Küçükdere, oğlu Samet Küçükdere, Mehmet Can Aslaner ve F.O.'nun kendisini zorla tutarak aralıklarla darbettiğini söyledi. Daha sonra Zonguldak'a getirildiğini anlatan Ali S.K., burada da dayağa maruz kaldığını, kolunun kırıldığını, tutsak gibi tutulduğunu ve pasaport ile telefonlarının elinden alındığını ifade ederek şikayetçi oldu.

Tutuklu sanıklar Ayhan Küçükdere, oğlu Samet Küçükdere ve Mehmet Can Arslaner hakkında 'Birden fazla kişiyle birlikte konutta silahlı yağma', 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Eziyet etme' ve 'Nitelikli cinsel istismar' suçlarından 52'şer yıl, tutuksuz sanıklar F.O., H.C., Y.A. (40) 'Hürriyeti yoksun kılma' suçundan 14'er yıl ve F.O. hakkında ayrıca 'Eziyet etme' suçundan 5 yıl olmak üzere toplamda 203 yıl hapis cezası istendi. Ayrıca iddianamede Ali S.K.'nin banyoda tahta kaşıkla uğradığı cinsel saldırının kayda alındığı 6 dakika 40 saniye ve 2 dakika 7 saniyelik 2 videodan bahsedildi. İddianame Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.