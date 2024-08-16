16 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

30 Ağustos'ta o seferler ücretsiz! Karar Resmi Gazete'de...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 08:55
ABONE OL
30 Ağustos’ta o seferler ücretsiz! Karar Resmi Gazete’de...

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı şehir içi toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör