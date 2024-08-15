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Valilik açıkladı: Gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 3 gün yasak

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 17:19
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Valilik açıkladı: Gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 3 gün yasak

Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının kent merkezi ile tüm ilçelerde 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

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