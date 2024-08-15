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Kıskanç eş dehşet saçtı! Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 16:43
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Kıskanç eş dehşet saçtı! Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı

İstanbul Küçükçekmece'de aldatıldığını düşünen bir adam, eşini sokak ortasında bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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