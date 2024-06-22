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Diyarbakır ve Mardin'deki yangının çıkış sebebine ilişkin her ihtimal araştırılıyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 11:36 Güncelleme: 22.06.2024 11:39
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Diyarbakır ve Mardin’deki yangının çıkış sebebine ilişkin her ihtimal araştırılıyor

Diyarbakır ile Mardin illeri arasında çıkan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış nedenine ilişkin sahada ekipler tarafından her ihtimal araştırılıyor.

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