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Bingöl'de ağaçlara çarpan otomobil alev aldı: 2 kişi yaralandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 17:22
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Bingöl’de ağaçlara çarpan otomobil alev aldı: 2 kişi yaralandı

Bingöl’de yol kenarındaki ağaçlara çarpıp, alev alan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı. Yangında alevlerin sıçradığı bazı ağaçlar zarar görürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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