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Mardin'de çıkan anız yangını söndürüldü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 11:44
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Mardin’de çıkan anız yangını söndürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan anız yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.

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