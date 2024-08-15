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Kocaeli'de sahte şampuan ve kaçak ürün operasyonu! 3 gözaltı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 12:24
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Kocaeli’de sahte şampuan ve kaçak ürün operasyonu! 3 gözaltı

Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 4 milyon TL değerinde sahte şampuan ve kaçak ürünler ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

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