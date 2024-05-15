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Kocaeli'de fabrikada skandal! Soyunma kabinindeki kutudan kamera çıktı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 15.05.2024 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
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Kocaeli’de fabrikada skandal! Soyunma kabinindeki kutudan kamera çıktı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir fabrikasında, soyunma kabininde karton kutudan ışık çıktığını gören bir kadın kutuyu incelediğinde bir kamera olduğunu fark etti. Polis ekiplerinin devreye girmesi ile işçilerin ifadesi alındı. Fabrikanın güvenlik amiri, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, 10 Mayıs Cuma günü otomobil parçaları üreten bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın işçi kıyafetlerini giyip - çıkardığı soyunma kabininde bulunan karton kutudan ışık yayıldığını fark etti.

KUTUDAN GİZLİ KAMERA ÇIKTI

Kadın çalışan incelediği kutunun içinde bir cihaz buldu. Kadın çalışan konuyu fabrika yönetimine iletince, polis ekipleri fabrikaya geldi. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede, cihazın kayıt almak için kullanılan kamera olduğu belirlendi. Ekipler fabrikanın kadın soyunma kabininde incelemelerde bulundu.

FABRİKA GÜVENLİK AMİRİ GÖZALTINDA

Diğer kadın çalışanlar ile fabrika yöneticilerinin ifadelerine başvuruldu. İfadeler doğrultusunda fabrikanın güvenlik amiri A.T. Gölcük'teki evinde gözaltına alındı. A.T.'nin çalıştığı güvenlik firması tarafından işine son verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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