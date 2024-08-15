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Bursa'da yol ortasında birbirlerine acımasızca vurdular

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 11:07 Güncelleme: 15.08.2024 11:07
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Bursa’da yol ortasında birbirlerine acımasızca vurdular

Bursa'da iki taraf arasında çıkan meydan muharebesinde tekme ve yumruklar havada uçuştu.

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