Sosyeteyi karıştıran yalı davası! Zeynep Dirvana’dan iş insanı Ali Karacan’a isyan: Beni kanser etti

Zeynep Dirvana (Solda) - Ali Karacan (Sağda)

"BU ADAM YÜZÜNDEN KANSER OLDUM"

Mahkemede 10 bin TL geliri olduğunu söyleyen Karacan'ın son 9 yıldır kira ödememek için oyunlara başvurduğunu belirten Zeynep Dirvana, "Yıllardır hukuk mücadelesi veriyorum. Bu nasıl yüzsüzlük! Beni kanser etti! Bu adam benim yalıma çökmekten utanmıyor. Çevresine de yalının kendisine ait olduğunu söylüyormuş. Bu nasıl bir yüzsüzlük? Bu adam yüzünden kanser oldum. Artık kendi evimde yaşayıp ahir vaktimi orada geçirmek, orada ölmek istiyorum" ifadelerini kullandı.