Sosyeteyi karıştıran yalı davası! Zeynep Dirvana'dan iş insanı Ali Karacan'a isyan: Beni kanser etti
Ünlü denizci doktor Prof. Dr. Süleyman Dirvana'nın eşi Zeynep Dirvana, Kanlıca'daki yalısında kirada oturan iş adamı Ali Karacan'a kirasını ödemediği gerekçesiyle isyan etti. Karacan'ın 9 yıldır kirasını düzenli vermediğini ifade eden Dirvana, "Beni kanser etti." dedi.
Ünlü denizci doktor merhum Prof. Dr. Süleyman Dirvana'nın eşi Zeynep Dirvana, kiracısı Ali Karacan'la kira meselesi yüzünden anlaşamadı.
Kanlıca'daki lüks yalısında 24 yıldır kiracısı olan iş adamı Ali Karacan'a tahliye davası açtı. Ancak mahkeme kararına rağmen Karacan yalıdan çıkmadı.
"BU ADAM YÜZÜNDEN KANSER OLDUM"
Mahkemede 10 bin TL geliri olduğunu söyleyen Karacan'ın son 9 yıldır kira ödememek için oyunlara başvurduğunu belirten Zeynep Dirvana, "Yıllardır hukuk mücadelesi veriyorum. Bu nasıl yüzsüzlük! Beni kanser etti! Bu adam benim yalıma çökmekten utanmıyor. Çevresine de yalının kendisine ait olduğunu söylüyormuş. Bu nasıl bir yüzsüzlük? Bu adam yüzünden kanser oldum. Artık kendi evimde yaşayıp ahir vaktimi orada geçirmek, orada ölmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
"KİRASINI ÖDEMİYOR BENİM EVİMDE OTURUYOR"
aHaber'e konuşan Zeynep Dirvana, kanser tedavisi için 3 ayda bir İstanbul'a gitmek zorunda kaldığını, artık Muğla'da yaşayamayacağını açıkladı. 17 Mayıs'taki karara rağmen yalısının boşaltılmadığını söyleyen Dirvana, şu ifadeleri kullandı: Bugün yarın bugün yarın 2017'den beri kontrat imzalayamadık. İflas masasında bir şirketle karşı karşıyayım. Kirasını ödemekte zorluk çekiyor, benim evimde oturuyor. 17 Mayıs'ta karar alındı tahliye kararı alındı eve gittik kolluk kuvvetleri ve icra memurlarıyla çilingir girerek.
İcra memurları 8 dakikada yeni bir karar alıp tahliyeyi durdurdular. İhtiyati tedbir kararı alıp 600 bin lira para yatırmışlar icraya onunla bekliyoruz. Evime gitmek istiyorum. Benim tedavim İstanbul'da. Her 3 ayda bir oraya gidiyorum. Artık burada yaşayamayacağım.
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