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Kocaeli'de koku şikayeti üzerine incelenen işletmeye rekor para cezası!

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
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Kocaeli’de koku şikayeti üzerine incelenen işletmeye rekor para cezası!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, koku şikayeti üzerine inceleme yapılan işletmeye 1 milyon 299 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. Öte yandan incelemelerde preslenmiş varillerin kokuya sebebiyet verdiğini, ayrıca işletmenin çevre lisans izni belgesinin bulunmadığını tespit etti.

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