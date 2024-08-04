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Küçükçekmece'de silahlı kavga: 2 yaralı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 04.08.2024 14:03
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Küçükçekmece’de silahlı kavga: 2 yaralı

Küçükçekmece'de iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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