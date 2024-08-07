İstanbul E-5'te trafik kaosu! Avcılar-Küçükçekmece hattında çalışma sürücüleri canından bezdirdi
İstanbul'da E-5 karayolu Avcılar-Küçükçekmece hattında aynı anda yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kaosu yaşanıyor. İBB Metrobüs yolunu yenilemek için Avcılar'da 1 şerit trafiğe kapanırken, TEİAŞ ise yeraltı yüksek gerilim kabloları çalışması nedeniyle Küçükçekmece'de 1 şeridi trafiğe kapattı. Kilometrelerce oluşan kuyruk havadan çekilen görüntülere yansıdı.
İstanbul'da her geçen gün artan araç sayısı trafiği zamanla daha yoğun hale getiriyor. Bunun üzerine aynı anda yapılan çalışmalar nedeniyle kapatılan şeritler trafiği kaosa haline getiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) metrobüs yolu yenileme çalışmaları nedeniyle E-5 karayolu üzerinde Küçükçekmece'den Avcılara doğru 1 şeridi trafiğe kapattı.
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ise aynı anda yaptığı yüksek gerilim yer altı kablosu çalışması nedeniyle ise E-5 karayolunda Avcılar'dan Küçükçekmece'ye doğru yan yol üzerinde 1 şerit trafiğe kapattı. İkisinin aynı anda olması vatandaşların her iki yönde kilometrelerce araç kuyruğu oluşturmasına neden oldu.
Havadan çekilen görüntülerde ise araçların oluşturduğu yoğunluk gözler önüne serildi. Bir çok vatandaş trafik nedeniyle işe geç kaldığını ifade eti. Bazıları ise trafik nedeniyle arabalarını kullanamadıklarının altını çizdi. Mega şehirde aynı anda yapılan çalışmalar, altyapı konusunda yetkililerin koordinasyon içerisinde çalışmadığı yorumlarına neden oldu.
"KENDİ ARACIM VAR AMA TRAFİK NEDENİYLE KULLANAMIYORUM"
Metrobüs çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu yaşadığını ifade eden Doğan Şahin, "Metrobüsler aşırı derece bu çalışmalardan etkileniyor çok trafik oluyor. Kişi sayısı çok fazla olduğu için metrobüste bekleme süremiz arttıryor. Kendi aracım var ama trafik nedeniyle kullanamıyorum. A noktasından B noktasına gidene kadar en az 1,5 saat geçiyor. Benim için büyük bir vakit kaybı oluyor. Onun yerine evde uyumayı tercih ediyorum" diye konuştu.
"BUGÜN TRAFİK YÜZÜNDEN İŞE GİDEMEDİM"
İstanbul'da artık günün her saati trafik sorununu yaşadıklarını ifade eden Yaşar Mutlu, "Bakım onarım çalışmaları zamansın yapıldığında bizi çok kötü etkiliyor. İşe çoğu zaman arbayla değil aktarma yaparak gitmek zorunda kalıyoruz. Bu nedenle çok sıkıntı yaşıyoruz. Bugün trafik yüzünden işe gidemedim. Geç kaldığımız için çalıştığım fabrikaya almıyorlar. Bende işe gidemeden geri dönmek zorunda kaldım. Bu nedenle çok sıkıntı yaşıyoruz. Büyükçekmece'den buraya doğru 2 saate gelemedim. Yan yolda trafik çalışması olduğu için trafik uzuyor" dedi.
"İNSANLARIN SICAKTAN İŞ ÇIKIŞINDA ÇİLEDEN ÇIKMALARI NORMAL"
Trafiğin İstanbul'un bitmeyen çilesi olduğunun altını çizen Berkan Taner, "Yol bakım çalışmaları ile birlikte trafik yoğunluğu çok fazla arttı. Bende doğru düzgün bir yol bakım çalışması yapılmıyor. En çok metrobüsü kullanan vatandaşlar bu durumdan etkileniyor. İnsanların sıcaktan iş çıkışında çileden çıkmaları normal" diyerek sözlerini tamamladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çelik Kubbe nedir, ne işe yarar? ASELSAN Çelik Kubbe hava savunma sistemi özellikleri neler?
- Bolu Tüneli neden kapalı? 2024 Bolu Dağı Tüneli kapandı mı, ne zaman açılacak? Kaç gün kapalı kapalı kalacak? Son gelişmeler...
- 3.7 milyon emekliye maaş farkı geldi! 4A-4B'liye noktasına virgülüne hesap tablosu: 7.500, 8.250, 9.250, 10.000 TL...
- EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS kura ve tercih takvimi 2024 açıklandı mı?
- Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zamana kadar? 2024 Ağustos ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, kaç TL?
- Filenin Sultanları yarı final rakibi belli oldu mu, kim olacak? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman?
- VPN kullananlara para cezası var mı, yasal mı? VPN nedir, ne işe yarar? VPN kullanmanın zararları neler? IOS, Android...
- 1992 1995 1999 2001 2003 sigorta başlangıcına gümüş emeklilik formülü! Kadın-erkek yaş, gün tablosu...
- HAC 2025 ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI | Hac ön kayıtları başladı mı, hangi tarihlerde? Ücreti ne kadar?
- TEMU, Ali Ekspres, Amazon'dan alışveriş yapanlar dikkat! Yurt dış alışveriş limiti ne kadar oldu? Artık gümrükte...
- AÖL 3. Dönem sınav sonuçları son dakika | Her an açıklanabilir! Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- MEB'den açıklama çabucak geldi: Ders saati sayısı 4'e mi iniyor? İlkokul, 5.6.7.8.9.10.11 ve 12.sınıflar...